Фердинанд о том, что Роналду назвал себя самым совершенным футболистом: «Златаном восхищаются за такие слова, а Криштиану называют заносчивым. К нему постоянно проявляют неуважение»

Ранее нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии назвал себя самым совершенным футболистом в истории: «Я делаю все. Вам могут больше нравиться Месси, Пеле или Марадона — я понимаю это и уважаю. Это дело вкуса».
«Все восхищаются Златаном за то, что он говорит подобные вещи, и говорят: “О, что за парень, мне нравятся его личность и характер”. Когда Криштиану говорит это, они такие: “О, он такой заносчивый. Как он мог такое сказать?”.
Если кто и может так говорить, так это он. Знаете, что удивительно, он был лучшим бомбардиром своих команд на протяжении последних 18 лет. Вероятно, с 2007 года он был лучшим бомбардиром каждой команды, в которой играл. Просто осознайте это. Это невероятно. К Роналду постоянно проявляют неуважение«, — сказал бывший защитник “Манчестер Юнайтед” в подкасте Rio Ferdinand Presents.