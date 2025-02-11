Фердинанд о том, что Роналду назвал себя самым совершенным футболистом: «Златаном восхищаются за такие слова, а Криштиану называют заносчивым. К нему постоянно проявляют неуважение»

Если кто и может так говорить, так это он. Знаете, что удивительно, он был лучшим бомбардиром своих команд на протяжении последних 18 лет. Вероятно, с 2007 года он был лучшим бомбардиром каждой команды, в которой играл. Просто осознайте это. Это невероятно. К Роналду постоянно проявляют неуважение«, — сказал бывший защитник “Манчестер Юнайтед” в подкасте Rio Ferdinand Presents.