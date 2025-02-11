Дзюба о продлении контракта с «Акроном»: «Принципиальный момент: останется ли в команде Тедеев. Если его здесь не будет, то и многих ведущих футболистов, думаю, тоже»

— Пока мы эту тему с руководством не обсуждали, надо посмотреть, как будет складываться весенняя часть чемпионата. Сейчас всем мои мысли связаны с тем, чтобы «Акрон» как можно выше финишировал в турнирной таблице. Если еще и какие‑то рекорды получится побить этой весной, то будет вообще замечательно.