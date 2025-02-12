Футболка Мо Салаха — вторая по продажам в мире после футболки Месси. По состоянию на 2021 год было продано 816 000 его футболок. Это приносит клубу 61 миллион фунтов только на продаже экипировки. Если «Ливерпуль» оставит Салаха, то 68 миллионов, которые он заработает за три года, практически окупаются за счет одной только продажи футболок.