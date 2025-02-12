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«Реал» выиграл 300 матчей первым в истории ЛЧ и КЕЧ

Команда Карло Анчелотти обыграла «горожан» со счетом 3:2 на их же поле.

Источник: Спортс"

«Реал» одержал 300-ю победу за время выступлений в Лиге чемпионов и Кубке европейских чемпионов. Мадридцы первыми достигли этой отметки.

Следом идут «Бавария» (241), «Барселона» (209), «Манчестер Юнайтед» (161) и «Ювентус» (157).