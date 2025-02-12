Куртуа про 3:2 с «Ман Сити»: «Реал» доминировал. Мы верили и чувствовали, что сильнее «горожан». У них был один удар помимо голевого — и больше почти ничего"

Мы пропустили два гола, в случае с которыми нам не повезло. Мы доминировали в этой игре. Команда верила, что сравняет счет и что забьет третий гол. Мы верили и чувствовали, что мы сильнее их.
«Ман Сити» хорошо держит мяч, нам надо было не бояться прессинговать, делать это организованно. У них был один удар, если не считать голевого, и почти ничего больше. Пенальти, на мой взгляд, не был стопроцентным.
Надо продолжать в том же духе, чтобы выиграть через неделю. Помню ответную игру против «Челси» пару лет назад, нельзя думать, что все решено«, — сказал вратарь “Реала” в эфире Movistar.