Фанаты «Ман Сити» скандировали Винисиусу «Где твой “Золотой мяч”?» Вингер указал на нашивку с числом побед «Реала» в ЛЧ

Во время матча болельщики на «Этихаде» скандировали Винисиусу: «Где твой “Золотой мяч”?» В ответ вингер «Реала» показал на нашивку на рукаве с цифрой 15 — столько раз мадридцы выигрывали Лигу чемпионов. У «Сити» 1 трофей.
Изображение: кадр из трансляции Movistar.
«Хватит лить горькие слезы». Фанаты «Ман Сити» вывесили баннер с Родри, «Золотым мячом» и цитатой из песни Oasis на матче с «Реалом» в ЛЧ.
Фанаты «Ман Сити» освистали Винисиуса в матче с «Реалом» в ЛЧ и радовались, когда вингер терял мяч.