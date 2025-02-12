Фанаты «Ман Сити» скандировали Винисиусу «Где твой “Золотой мяч”?» Вингер указал на нашивку с числом побед «Реала» в ЛЧ

Во время матча болельщики на «Этихаде» скандировали Винисиусу: «Где твой “Золотой мяч”?» В ответ вингер «Реала» показал на нашивку на рукаве с цифрой 15 — столько раз мадридцы выигрывали Лигу чемпионов. У «Сити» 1 трофей.