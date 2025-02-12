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Фанаты «Ман Сити» скандировали Винисиусу «Где твой “Золотой мяч”?» Вингер указал на нашивку с числом побед «Реала» в ЛЧ

В первом стыковом матче за выход в  финала Лиги чемпионов «Реал» обыграл «Манчестер Сити» на выезде (3:2). Винисиус, отдавший пас на победный гол Джуду Беллингему на 92-й минуте, был признан лучшим игроком встречи.
Источник: Спортс"

Во время матча болельщики на «Этихаде» скандировали Винисиусу: «Где твой “Золотой мяч”?» В ответ вингер «Реала» показал на нашивку на рукаве с цифрой 15 — столько раз мадридцы выигрывали Лигу чемпионов. У «Сити» 1 трофей.

Изображение: кадр из трансляции Movistar.

«Хватит лить горькие слезы». Фанаты «Ман Сити» вывесили баннер с Родри, «Золотым мячом» и цитатой из песни Oasis на матче с «Реалом» в ЛЧ.

Фанаты «Ман Сити» освистали Винисиуса в матче с «Реалом» в ЛЧ и радовались, когда вингер терял мяч.