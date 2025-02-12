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Беллингем о 3:2: «Неважно, в какой форме “Ман Сити”, они все еще невероятны. “Реал” провел один из лучших матчей в сезоне и все равно уступал, но мы воспользовались шансом»

«Реал» победил на выезде (3:2) в первом стыковом матче за выход в  финала Лиги чемпионов. Беллингем забил победный гол на 92-й минуте.
Источник: Спортс"

"Сумасшедший матч. Мы провели одну из лучших игр сезона, но уступали в счете. Думаю, мы играли хорошо и создавали много моментов. На протяжении всего матча мы были уверены, что у нас что-то получится.

Мне все равно, в какой форме находится «Ман Сити», они по-прежнему невероятны. Играть против них всегда сложно, и в конце концов мы воспользовались своим шансом. Всегда приятно иметь преимущество в домашнем матче, и я уверен, что «Бернабеу» поддержит нас.

Похоже, что в матчах на выбывание бывают взлеты и падения. Это не только управление игрой, но еще и тактика, и физиология«, — сказал полузащитник “Реала” в интервью Amazon Prime.

Ответная встреча «Реала» и «Манчестер Сити» на «Сантьяго Бернабеу» пройдет 19 февраля.