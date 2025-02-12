Беллингем о 3:2: «Неважно, в какой форме “Ман Сити”, они все еще невероятны. “Реал” провел один из лучших матчей в сезоне и все равно уступал, но мы воспользовались шансом»

Мне все равно, в какой форме находится «Ман Сити», они по-прежнему невероятны. Играть против них всегда сложно, и в конце концов мы воспользовались своим шансом. Всегда приятно иметь преимущество в домашнем матче, и я уверен, что «Бернабеу» поддержит нас.