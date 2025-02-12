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Мотта про 2:1 с ПСВ: «Шаг в правильном направлении, очень сбалансированный матч. Больше игроков “Ювентуса” стали появляться в штрафной — постоянно работаем над этим»

«Ювентус» обыграл ПСВ (2:1) в первом стыковом матче за выход в ⅛ финала Лиги чемпионов.

Источник: Спортс"

"Это победа — шаг в правильном направлении.

Но нам нужно сыграть на максимальном уровне и во втором матче, чтобы противостоять атакующей команде, которая прессингует и играет в действительно хороший футбол. Мы будем готовы достичь нашей цели — продолжить выступление в Лиге чемпионов.

Согласен, что это был очень сбалансированный матч. Больше наших футболистов стали появляться в чужой штрафной.

Мы постоянно работаем над этим, потому что нам нужно атаковать в штрафной, а в таких ситуациях нам часто не хватает поддержки. В этом смысле мы сыграли немного лучше.

Чем больше игроков в штрафной, тем выше шансы забить«, — сказал главный тренер “Ювентуса” Тиаго Мотта.