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Стоунз о поражении от «Реала»: «Гнев и разочарование. “Ман Сити” нужно сохранять позитивный настрой, но это трудно»

«Манчестер Сити» уступил мадридскому клубу (2:3) в первом стыковом матче за выход в ⅛ финала Лиги чемпионов. По ходу второго тайма «горожане» вели 2:1.

Источник: Спортс"

"Боролись до самого конца, но произошло два эпизода — и мы проиграли. Мне как защитнику неприятно, когда проигрываешь с таким счетом. Это чувство гнева и разочарования.

Тренер сказал, что мы должны нести ответственность за то, что делаем на поле. И я думаю, что мы это делаем. Нам нужно быть более собранными, когда случаются такие неудачные моменты.

У нас была отличная возможность отправиться на «Бернабеу» с преимуществом 2:1. Не получилось. Нам нужно сохранять позитивный настрой, хотя это сейчас и трудно«, — сказал защитник “Манчестер Сити” Джон Стоунз.

«Сити» с пятью ЦЗ защищался хуже «Реала» — с одним. Пепа накрыли абсолютно все проблемы сезона.