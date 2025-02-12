Стоунз о поражении от «Реала»: «Гнев и разочарование. “Ман Сити” нужно сохранять позитивный настрой, но это трудно»

"Боролись до самого конца, но произошло два эпизода — и мы проиграли. Мне как защитнику неприятно, когда проигрываешь с таким счетом. Это чувство гнева и разочарования.
Тренер сказал, что мы должны нести ответственность за то, что делаем на поле. И я думаю, что мы это делаем. Нам нужно быть более собранными, когда случаются такие неудачные моменты.
У нас была отличная возможность отправиться на «Бернабеу» с преимуществом 2:1. Не получилось. Нам нужно сохранять позитивный настрой, хотя это сейчас и трудно«, — сказал защитник “Манчестер Сити” Джон Стоунз.
«Сити» с пятью ЦЗ защищался хуже «Реала» — с одним. Пепа накрыли абсолютно все проблемы сезона.