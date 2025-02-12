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Винисиус о Саудовской Аравии: «Надеюсь, что останусь в “Реале” надолго. Это мой дом. Я хочу войти в историю здесь»

«Я ничего не знаю по поводу таких предложений. Они со мной не говорили. Им нужно поговорить с президентом клуба (Флорентино Пересом — Спортс»").

Источник: Спортс"

Надеюсь, что я останусь в «Реале» надолго.

Это мой дом. Я хочу войти в историю здесь«, — сказал вингер мадридского клуба в интервью Movistar+ после матча Лиги чемпионов против “Манчестер Сити” (3:2).