Винисиус о Саудовской Аравии: «Надеюсь, что останусь в “Реале” надолго. Это мой дом. Я хочу войти в историю здесь»

Надеюсь, что я останусь в «Реале» надолго.
Это мой дом. Я хочу войти в историю здесь«, — сказал вингер мадридского клуба в интервью Movistar+ после матча Лиги чемпионов против “Манчестер Сити” (3:2).
«Я ничего не знаю по поводу таких предложений. Они со мной не говорили. Им нужно поговорить с президентом клуба (Флорентино Пересом — Спортс»").
Надеюсь, что я останусь в «Реале» надолго.
Это мой дом. Я хочу войти в историю здесь«, — сказал вингер мадридского клуба в интервью Movistar+ после матча Лиги чемпионов против “Манчестер Сити” (3:2).