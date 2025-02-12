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Джейми Каррагер: «Манчестер Сити» нужен новый вратарь. Игра Эдерсона стоила команде результата против «Реала»

Английская команда уступила «Реалу» (2:3) в первом матче за выход в ⅛ финала Лиги чемпионов.

Источник: Спортс"

«Мы продолжаем говорить о “Манчестер Сити” и Родри, а также о том, что “Сити” нужен футболист в полузащиту, потому что у них есть возрастные игроки.

Я также думаю, что мы находимся на той стадии, когда «Манчестер Сити» нуждается в новом вратаре.

Эдерсон действует великолепно при игре с мячом, но его игра как вратаря стоила команде результата. Он важная фигура для этого клуба. Он выигрывал лиги и Лигу чемпионов. Но такая его игра продолжается уже долго.

Этого недостаточно на этом уровне. Его игра стоила команде результата«, — сказал бывший защитник “Ливерпуля” Джейми Каррагер.

«Сити» с пятью ЦЗ защищался хуже «Реала» — с одним. Пепа накрыли абсолютно все проблемы сезона.