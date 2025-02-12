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Ташуев о погоне Овечкина за Гретцки: «Интересно следить за гонкой планетарного масштаба. Событие для России и всех любителей хоккея грандиозное. Дай бог, чтобы Александра никто никогда не обошел»

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (879 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
Источник: Спортс"

— Вы к хоккею равнодушны или нет?

— Наверное, про Овечкина хотите спросить? (Смеется). Каждое утро читаю новости, сколько ему осталось шайб до рекорда. Молодец!

И красивые голы забивает, и по пустым воротам не промахивается. Интересно следить за этой бомбардирской гонкой планетарного масштаба. Многие годы никого в мире не было лучше Гретцки, а сейчас его может обойти наш Александр Овечкин.

Событие для России и всех любителей хоккея на Земле грандиозное, не каждый день такие рекорды в спорте бьются.

— Точно побьет?

— Побьет. И будет удерживать этот рекорд многие годы. Дай бог, чтобы никто никогда Овечкина не обошел.

— Вы бы с каким событием сравнили великую погоню за рекордом?

— Есть такой американский прыгун в длину Боб Биман, он установил рекорд и удерживал его десятилетиями, — сказал главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев.