Левандовски о Ямале: «Великолепный игрок с большим талантом, но важно его окружение. Они должны думать о том, чтобы через 10 лет он вышел на высший уровень»

Речь идет о том, что происходит вокруг молодых игроков. Потому что деньги, которые они зарабатывают, — это здорово, но, будем честны, деньги также могут расслабить игрока. Мы люди. Кроме того, давайте вспомним о внешних раздражителях. Когда я начинал, все было по-другому. Вы ждали газету до понедельника, и на этом все заканчивалось, интернет тогда еще только зарождался и функционировал по-другому. Моему поколению в этом отношении было проще.