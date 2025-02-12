Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Левандовски о Ямале: «Великолепный игрок с большим талантом, но важно его окружение. Они должны думать о том, чтобы через 10 лет он вышел на высший уровень»

— Поклонники Ламина Ямаля видят в нем игрока, который в будущем станет важнее, чем Пеле, Марадона или Месси. Однако ему может быть труднее.
Источник: Спортс"

— Правильно. Он великолепный игрок с большим талантом, но его окружение имеет значение. Они должны думать не о том, что с ним будет через 2−3 года, а о том, чтобы через 10 лет он вышел на высший уровень.

Речь идет о том, что происходит вокруг молодых игроков. Потому что деньги, которые они зарабатывают, — это здорово, но, будем честны, деньги также могут расслабить игрока. Мы люди. Кроме того, давайте вспомним о внешних раздражителях. Когда я начинал, все было по-другому. Вы ждали газету до понедельника, и на этом все заканчивалось, интернет тогда еще только зарождался и функционировал по-другому. Моему поколению в этом отношении было проще.

Сейчас мы живем в мире, где комментарии в социальных сетях могут быть весьма резкими. В долгосрочной перспективе это может измотать молодых игроков. Поэтому, хотя талант Ламина не вызывает сомнений, ряд решений, принятых им и его окружением, важны для того, чтобы через 10 лет он все равно хотел еще большего, — сказал нападающий «Барселоны».