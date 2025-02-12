«Айнтрахт» мог подписать Роналду в 2022-м, вспомнил директор клуба Креше: «Но сразу стало ясно, что это бессмысленно. Криштиану был бы слишком большим игроком для нас»

Спортивный директор «Айнтрахта» Маркус Креше вспомнил подробности ситуации.
«Хелльман пришел ко мне в кабинет и сказал: “Мы можем подписать Роналду”. “Вы шутите?” — ответил я.
Но, честно говоря, я даже не читал [предложение о трансфере Роналду]. Нам сразу стало ясно, что это бессмысленно.
Однажды я общался с Фабио Паратичи, бывшим менеджером «Ювентуса», о том, как сильно Роналду меняет клуб. Что приходится бронировать другие отели, потому что внимание сильно повышается. Роналду был бы слишком большим [игроком] для «Айнтрахта», — сказал Креше в подкасте Phrasenmaher.