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«Айнтрахт» мог подписать Роналду в 2022-м, вспомнил директор клуба Креше: «Но сразу стало ясно, что это бессмысленно. Криштиану был бы слишком большим игроком для нас»

Летом 2022 года португальца, игравшего в тот момент за «Манчестер Юнайтед», предлагали нескольким командам, участвовавшим в еврокубках, включая «Айнтрахт». Представитель правления клуба Бундеслиги Аксель Хелльман подтверждал это.

Источник: Спортс"

Спортивный директор «Айнтрахта» Маркус Креше вспомнил подробности ситуации.

«Хелльман пришел ко мне в кабинет и сказал: “Мы можем подписать Роналду”. “Вы шутите?” — ответил я.

Но, честно говоря, я даже не читал [предложение о трансфере Роналду]. Нам сразу стало ясно, что это бессмысленно.

Однажды я общался с Фабио Паратичи, бывшим менеджером «Ювентуса», о том, как сильно Роналду меняет клуб. Что приходится бронировать другие отели, потому что внимание сильно повышается. Роналду был бы слишком большим [игроком] для «Айнтрахта», — сказал Креше в подкасте Phrasenmaher.