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«Ривер Плейт» предложил «Краснодару» 8 млн долларов за 70% прав на Кастаньо (Герман Гарсия Грова)

Журналист Герман Гарсия Грова сообщает, что аргентинский клуб готов выкупить 70% прав на колумбийского полузащитника за 8 млн долларов, включая бонусы.

Источник: Спортс"

Ранее появилась информация, что «Краснодар» оценивает Кастаньо в 10 млн долларов.

В текущем сезоне Мир РПЛ колумбийский хавбек провел 15 матчей, отметившись голом и 3 ассистами. Его статистику можно найти здесь.