Леау о 0:1 от «Фейеноорда»: «Милан» не соответствовал уровню этого матча. Не было должного настроя, нужно разобраться, что пошло не так"

Оправданий нет, мы должны были действовать так же агрессивно, как и они, выигрывать все единоборства. Но матч закончен, в следующий раз мы должны сыграть лучше. Необходимо подойти с должным настроем к важному матчу Лиги чемпионов, чего сегодня мы не сделали.