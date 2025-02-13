Консейсау о 0:1 с «Фейеноордом»: «У “Милана” есть еще 90 минут. Нам не повезло с пропущенным голом»

«У нас есть еще 90 минут. “Фейеноорд” был очень агрессивен и выиграл много единоборств. Когда так происходит, становится сложнее выиграть. У нас был шанс уйти отсюда хотя бы с ничьей, но мы не воспользовались своими моментами. Нам не повезло с пропущенным голом.