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Хюттер о 0:1 с «Бенфикой»: «Монако» недоволен результатом, но есть второй матч, и мы должны показать свой лучший футбол. Задача сложная, но нужно верить"

"Поражение получилось минимальным, уже сейчас мы должны думать об ответном матче. Ситуация для нас осложнилась. Мы отправимся в Лиссабон и постараемся сделать все возможное для выхода в ⅛ финала.

Источник: Sports

Я сказал в раздевалке после матча следующее: «Да, мы результатом недовольны, но есть второй матч, и мы должны показать свой лучший футбол». Задача сложная, но нужно верить«, — сказал тренер “Монако”.