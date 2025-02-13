Силкин о 6-м месте «Динамо» на Winline Зимнем Кубке РПЛ: «Есть ощущение недоконцентрации. Надеюсь, сделают выводы из этого. Иначе могут случиться необязательные потери очков в марте»

Есть ощущение какой-то недоконцентрации у «Динамо», которая периодически проявляется и в официальных матчах. Надеюсь, в команде сделают выводы из этого. Иначе могут случиться необязательные потери очков в марте, сразу после возобновления сезона, как это случалось уже летом и прошлой весной. Потом команда Марцела Лички набирала ход, но в итоге из-за тех осечек не достигала целей — упускала золото в прошлом чемпионате и отстает от лидеров в нынешнем, пускай и ненамного«, — сказал бывший тренер “Динамо”.