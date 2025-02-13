Танасиевич о Мимовиче: «Потенциал высокий, но не суперигрок. Однако “Зениту” помочь в состоянии»

Он провел около 30 матчей, но у него почти нет результативных действий. Это говорит о том, что едва ли он большой помощник в атаке. Не могу сказать, что он фанат подключений вперед и может отдавать последние передачи. Все-таки 60 на 40 в пользу обороны. Однако «Зениту» помочь в весенней части он в состоянии«, — сказал бывший футболист “Динамо”.