«Фейеноорд» выиграл матч в плей-офф ЛЧ/КЕЧ впервые с 1974 года

Роттердамцы одержали победу на стадии плей-офф главного еврокубкового турнира впервые за более чем 50 лет.
18 сентября 1974 года «Фейеноорд» разгромил дома «Колрейн» из Северной Ирландии (7:0) в первом матче стартового раунда Кубка чемпионов.
«Фейеноорд» одолел «Милан» (1:0) в первом стыковом матче Лиги чемпионов.
Роттердамцы одержали победу на стадии плей-офф главного еврокубкового турнира впервые за более чем 50 лет.
18 сентября 1974 года «Фейеноорд» разгромил дома «Колрейн» из Северной Ирландии (7:0) в первом матче стартового раунда Кубка чемпионов.