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«Фейеноорд» выиграл матч в плей-офф ЛЧ/КЕЧ впервые с 1974 года

«Фейеноорд» одолел «Милан» (1:0) в первом стыковом матче Лиги чемпионов.

Источник: Спортс"

Роттердамцы одержали победу на стадии плей-офф главного еврокубкового турнира впервые за более чем 50 лет.

18 сентября 1974 года «Фейеноорд» разгромил дома «Колрейн» из Северной Ирландии (7:0) в первом матче стартового раунда Кубка чемпионов.