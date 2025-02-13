Кейн о 2:1 с «Селтиком»: «Были эпизоды, когда “Бавария” могла бы сыграть лучше, но в нужный момент мы забивали»

"Когда выигрываешь в таком матче, всегда остаешься доволен, потому что здесь никому не легко. Совершенно точно в игре были эпизоды, в которых мы могли бы сыграть лучше, и к следующей игре это надо исправить. Но если в целом, то в нужный момент мы забивали.