Гурциев о максимальной зарплате в «Алании» в 150 000 рублей: «Не уложился бы в эти деньги — бизнес открыл, ипотека, помогаю родителям»

— Мне не предлагали. У меня обязательный выкуп был. А в «Алании» сказали, что они не могут выкупить. Я спросил: «Как будем решать?» Говорят: «Будем аренду тебе искать» И вот Татаев же перешел в «Оренбург», получается. Как‑то так сделали, чтобы нас двоих [отдать], Татаева бесплатно вроде, а меня вернули.