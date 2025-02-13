Китайскому футболисту диагностировали смерть мозга после удара коленом соперника

БЕРЛИН, 13 февраля. /ТАСС/. Китайскому футболисту молодежной команды «Бэйцзин Гоань» из Пекина Го Цзясюаню диагностировали смерть мозга после травмы, которую он получил в результате удара коленом соперника в голову. Об этом сообщает германская газета Bild.
По информации источника, инцидент произошел во время товарищеского матча. Bild приводит заявление брата игрока, опубликованное в социальной сети «Сяохуншу»: «У него мертвый мозг, шансов выжить мало. Го Цзясюань находится в состоянии клинической смерти», — написал брат футболиста.
Го Цзясюаню 18 лет, за молодежную команду «Бэйцзин Гоань» он выступает с 2023 года. Ранее игрок участвовал в программе FC Bayern World Squad — проекте германской «Баварии» по поиску и развитию молодых футболистов.