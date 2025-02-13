Варан о Роналду: «Он хочет быть неприкасаемым в плане рекордов, выйти за рамки нормы и остаться в памяти. Он большая личность — очень умный, любит учиться и делиться знаниями»

— И то, и то. Он хочет быть неприкасаемым в плане рекордов, оставить неизгладимый след в футболе, если сможет, на тысячи лет. Но он знает, что для этого ему нужна команда. Очевидно, он хочет проявить себя как личность, но он знает, что ему нужна коллективная основа и другие люди, и это делает его настоящим лидером.