Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Варан о Роналду: «Он хочет быть неприкасаемым в плане рекордов, выйти за рамки нормы и остаться в памяти. Он большая личность — очень умный, любит учиться и делиться знаниями»

— Что движет им — любовь к игре или статистике, любовь к футболу или желание оставить след?
Источник: Спортс"

— И то, и то. Он хочет быть неприкасаемым в плане рекордов, оставить неизгладимый след в футболе, если сможет, на тысячи лет. Но он знает, что для этого ему нужна команда. Очевидно, он хочет проявить себя как личность, но он знает, что ему нужна коллективная основа и другие люди, и это делает его настоящим лидером.

Его главную мотивацию в 40 лет сложно проанализировать, так как он уже давно все выиграл, но она не финансовая. Скорее, это желание выйти за рамки нормы, причем настолько, насколько это возможно.

— Когда он заявляет: «Лучший игрок в истории — это я», это звучит так, как будто он…

— Да, потому что он большая личность, но также и тот, кто хочет остаться в памяти. Но обратите внимание, мы не должны забывать об одной менее заметной грани: он действительно любит учиться и делиться своими знаниями.

Он задает вопросы, отвечает на те, которые задают ему, говорит о вещах из жизни, не имеющих никакого отношения к футболу. Он инвестирует в самые разные сферы и учится в каждой из них.

Он очень открытый, очень умный, старается выучить все языки и обладает необычайной жаждой знаний, — сказал экс-защитник «Реала» и «Манчестер Юнайтед».