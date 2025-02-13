Варан о Роналду: «Он начал вкладываться в свое тело с начала карьеры, когда играл за “МЮ”. Жертвовать, заботиться о себе, приходить на тренировку пораньше под силу каждому, но нужна воля»

— У него выдающиеся физические данные, которых только возможно достичь на таком уровне. Прежде всего, он очень рано понял, что ему необходимо вкладываться в свое тело, чтобы обеспечить себе средство для достижения своих амбиций. И на протяжении всей своей карьеры он вкладывал очень много денег в свое здоровье в физическом и психологическом плане и стремился к результатам.