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«Не пью пиво, может, немного вина или водки». Тренер «Фейеноорда» Босшаарт о выходе в &frac18; финала ЛЧ после игр с «Миланом»

В стыковых матчах ЛЧ «Фейеноорд» прошел «Милан» по сумме двух матчей (1:0, 1:1).
Источник: Спортс"

— Мы очень рады. Я похвалил игроков за их борьбу и упорство.

— Вы пропустили быстрый гол…

— Очевидно, мы не планировали этого. Гол изменил планы, и все стало намного сложнее. Но после красной карточки Тео мы доминировали. В первом тайме мы тоже играли хорошо.

Я не видел, что произошло [после финального свистка]. Судья объяснил мне, что Рид пнул мяч в сторону Леау, а Рид сказал, что его толкнули.

Последняя неделя была для нас трудной — много критики, смена тренера. Мы увидели, на что способны, и хорошо поработали на прошлой неделе.

Мы провели очень хороший матч, сделав все возможное, чтобы добиться результата на «Сан-Сиро» — вы можете гордиться, если пройдете в следующий раунд здесь.

Мы вдохнули уверенность в наших игроков, это общая заслуга. Я не пел [вместе с игроками], а пошел в раздевалку — позже отпраздную это в отеле.

У нас много травмированных игроков, но все, кто играл, показали себя очень хорошо.

— Придала ли уверенности красная карточка Тео?

— Нет, мы сохраняли спокойствие даже после победы над «Миланом». Они не запаниковали.

— Как вы будете праздновать?

— Я говорил, что выпью пива, но я его не пью. Может быть, немного вина или водки, — сказал Паскаль Босшаарт.