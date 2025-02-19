— Мы очень рады. Я похвалил игроков за их борьбу и упорство.
— Вы пропустили быстрый гол…
— Очевидно, мы не планировали этого. Гол изменил планы, и все стало намного сложнее. Но после красной карточки Тео мы доминировали. В первом тайме мы тоже играли хорошо.
Я не видел, что произошло [после финального свистка]. Судья объяснил мне, что Рид пнул мяч в сторону Леау, а Рид сказал, что его толкнули.
Последняя неделя была для нас трудной — много критики, смена тренера. Мы увидели, на что способны, и хорошо поработали на прошлой неделе.
Мы провели очень хороший матч, сделав все возможное, чтобы добиться результата на «Сан-Сиро» — вы можете гордиться, если пройдете в следующий раунд здесь.
Мы вдохнули уверенность в наших игроков, это общая заслуга. Я не пел [вместе с игроками], а пошел в раздевалку — позже отпраздную это в отеле.
У нас много травмированных игроков, но все, кто играл, показали себя очень хорошо.
— Придала ли уверенности красная карточка Тео?
— Нет, мы сохраняли спокойствие даже после победы над «Миланом». Они не запаниковали.
— Как вы будете праздновать?
— Я говорил, что выпью пива, но я его не пью. Может быть, немного вина или водки, — сказал Паскаль Босшаарт.