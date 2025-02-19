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«Бавария» в 17-й раз подряд вышла в &frac18; финала Лиги чемпионов

Команда Венсана Компани одолела «Селтик» (2:1, 1:1) по сумме стыковых матчей и прошла дальше.

Источник: Спортс"

В последний раз мюнхенцы не попадали в число 16 лучших команд турнира в сезоне-2007/08 — тогда они вообще не участвовали в ЛЧ. С тех пор у них 17 выходов в ⅛ финала подряд.

Начиная с 2020 года «Бавария» не вылетает раньше четвертьфинала.