В последний раз мюнхенцы не попадали в число 16 лучших команд турнира в сезоне-2007/08 — тогда они вообще не участвовали в ЛЧ. С тех пор у них 17 выходов в ⅛ финала подряд.
Начиная с 2020 года «Бавария» не вылетает раньше четвертьфинала.
Команда Венсана Компани одолела «Селтик» (2:1, 1:1) по сумме стыковых матчей и прошла дальше.
В последний раз мюнхенцы не попадали в число 16 лучших команд турнира в сезоне-2007/08 — тогда они вообще не участвовали в ЛЧ. С тех пор у них 17 выходов в ⅛ финала подряд.
Начиная с 2020 года «Бавария» не вылетает раньше четвертьфинала.