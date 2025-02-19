Гвардиола о проблемах «Сити» из-за травмы Родри: «Он лучший игрок мира. Требл с “Барселоной” — добился бы я этого без Месси? Но в одной игре может быть что угодно,

В отдельно взятом матче произойти может что угодно. Я знаю, что произошло в этом сезоне. Мы могли проиграть 0:3, а в другие годы мы приехали бы с преимуществом в семь мячей.
Дело в Родри? Возможно, ведь он лучший футболист мира. Я выиграл требл с «Барселоной» — добился бы я этого без Месси?
У тренеров всегда возникают проблемы, и в этом году нам не удается найти решение. Посмотрим, сможем ли мы завтра все изменить. Надо сыграть в футбол, надо подправить некоторые детали и хотя бы напугать «Реал», — сказал главный тренер «Манчестер Сити».