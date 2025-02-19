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Гвардиола о проблемах «Сити» из-за травмы Родри: «Он лучший игрок мира. Требл с “Барселоной” — добился бы я этого без Месси? Но в одной игре может быть что угодно,

"Мы всегда были машиной. Мы можем проиграть на 94-й минуте, но мы восемь лет были машиной, каждые три дня. Никто не добивался подобного в Англии. Никто в истории.
Источник: Спортс"

В отдельно взятом матче произойти может что угодно. Я знаю, что произошло в этом сезоне. Мы могли проиграть 0:3, а в другие годы мы приехали бы с преимуществом в семь мячей.

Дело в Родри? Возможно, ведь он лучший футболист мира. Я выиграл требл с «Барселоной» — добился бы я этого без Месси?

У тренеров всегда возникают проблемы, и в этом году нам не удается найти решение. Посмотрим, сможем ли мы завтра все изменить. Надо сыграть в футбол, надо подправить некоторые детали и хотя бы напугать «Реал», — сказал главный тренер «Манчестер Сити».