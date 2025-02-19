Мостовой о работе тренером: «Я просто не лезу по головам. Еще 20 лет назад сказал, что хотел бы быть нужным российскому футболу. Что мы умеем, кроме футбола? Но, в отличие от многих, имеем совесть&ra

Если говорить про мое желание заниматься тренерской историей, то у меня еще 20 лет назад, когда я закончил играть, спросили, что бы я хотел делать. И тогда я сказал, что хотел бы быть нужным российскому футболу. 20 лет прошло, и, к сожалению, никому не нужен, оказывается. Но так и бывает. А многие, кто в нашем футболе ничего не делал, — они оказываются нужны.