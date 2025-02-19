Компани про 1:1 с «Селтиком»: «У “Баварии” были шансы забить 2−3 гола. Мы потратили много сил за последние дни, в итоге — 8-очковый отрыв в Бундеслиге и выход в следующ

Контекст важен: мы потратили много сил за последние 6 дней. В итоге мы сохранили 8-очковый отрыв в Бундеслиге и прошли в следующий раунд в Лиге чемпионов. Сейчас у нас будет время на восстановление.
Конечно, мы всегда хотим доминировать и значительно превосходить соперника, особенно на «Альянц Арене». Но результат всегда первичен.
Мы извлечем урок из этой игры. Как я уже сказал, надо смотреть на контекст, мы провели слишком много матчей. Три дня назад мы упорно сражались с «Байером», шесть дней назад — бились в гостях у «Селтика» за результат, который сегодня нам помог«, — сказал главный тренер “Баварии”.