Компани про 1:1 с «Селтиком»: «У “Баварии” были шансы забить 2−3 гола. Мы потратили много сил за последние дни, в итоге — 8-очковый отрыв в Бундеслиге и выход в следующ

Мы извлечем урок из этой игры. Как я уже сказал, надо смотреть на контекст, мы провели слишком много матчей. Три дня назад мы упорно сражались с «Байером», шесть дней назад — бились в гостях у «Селтика» за результат, который сегодня нам помог«, — сказал главный тренер “Баварии”.