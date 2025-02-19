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«Бавария» не проигрывает дома в ЛЧ 21 матч. Последнее поражение — 2:3 с «ПСЖ» в апреле 2021-го

На этом отрезке мюнхенцы одержали 16 побед и 5 раз сыграли вничью.

Последний раз «Бавария» проигрывала на своем поле в турнире в апреле 2021 года — в первом матче ¼ финала против «ПСЖ» (2:3).

Во вторник мюнхенцы сыграли дома вничью с «Селтиком» (1:1, первая игра — 2:1) в ответном стыковом матче и вышли в ⅛ финала.