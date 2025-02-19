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Роджерс о вылете от «Баварии»: «Селтик» играл почти на равных с одним из фаворитов ЛЧ. Большой повод для гордости"

Шотландский клуб сыграл 1:1 с «Баварией» в ответном стыковом матче (первая игра — 1:2).

Источник: Спортс"

«Очень горд за игру. Вот к чему мы всегда стремимся. Приехать на эту арену и сыграть с такой уверенностью безо всякого страха — это для меня очень и очень большой повод для гордости. Жестокий удар в концовке вынуждает считать себя проигравшим, но мы здесь сыграли с “Баварией” вничью. К сожалению, ее было недостаточно для того, чтобы пройти дальше.

Мы попали на одного из фаворитов и играли с ним почти что на равных. Особенно на его поле — не так уж много команд, приезжающих сюда, создает так много моментов и играет настолько смело. Вывод один: есть чем гордиться. Мы играли бесстрашно, были очень хороши в организации обороны и к тому же смело вели игру.

Конкурентоспособность в Европе — таков мой вывод по нашей игре в нынешнем сезоне. Эти 10 матчей игроки провели очень хорошо. Для всей Шотландии, для «Селтика», думаю, мы дали болельщикам большой повод для гордости. Хотим продолжать расти«, — сказал тренер “Селтика”.