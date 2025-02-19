Роджерс о вылете от «Баварии»: «Селтик» играл почти на равных с одним из фаворитов ЛЧ. Большой повод для гордости"

«Очень горд за игру. Вот к чему мы всегда стремимся. Приехать на эту арену и сыграть с такой уверенностью безо всякого страха — это для меня очень и очень большой повод для гордости. Жестокий удар в концовке вынуждает считать себя проигравшим, но мы здесь сыграли с “Баварией” вничью. К сожалению, ее было недостаточно для того, чтобы пройти дальше.