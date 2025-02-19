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Губерниев о футбольном матче России с США: «У нас самые разные географические точки: КНДР, теперь США — прекрасно. Это может приблизить наше участие в Кубке мира по хоккею»

Ранее матч-агент ФИФА Мезмуредавид Деста, ответственный за организацию игр сборной США, не исключил проведение товарищеского матча с Россией.

Источник: Спортс"

"Это прекрасно, видите, теперь у нас географические точки самые разные: КНДР, теперь США — прекрасно. Будем играть с американцами, матч будет товарищеским.

Эти новости могут приблизить наше участие в Кубке мира по хоккею именно потому, что Соединенные Штаты там верховодят, и олимпийские перспективы наших хоккеистов будут чуть более радостными.

Хоккейный мир бизнес-сообщества, если они не идиоты, то понимает, что игра на Олимпиаде Овечкина и компании — это дополнительные деньги и интерес.

Но речь же просто идет про товарищеский матч, а не про полноценное возвращение. Поэтому возвращение в спорт возможно только после серьезных сдвигов в вопросах, о которых сейчас говорит весь мир", — заявил комментатор Дмитрий Губерниев.