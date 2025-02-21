«Мидтьюлланд», «Ференцварош», «Андерлехт» и «Юнион» прекратили выступление в турнире.
Ранее выход в ⅛ финала через стыки оформили «Рома», АЗ, ФКСБ и «Буде-Глимт».
Жеребьевка следующей стадии турнира состоится в пятницу, 21 февраля.
После ответных стыковых матчей в следующий этап турнира вышли «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, «Фенербахче», «Аякс» и «Виктория» Пльзень.
«Мидтьюлланд», «Ференцварош», «Андерлехт» и «Юнион» прекратили выступление в турнире.
Ранее выход в ⅛ финала через стыки оформили «Рома», АЗ, ФКСБ и «Буде-Глимт».
Жеребьевка следующей стадии турнира состоится в пятницу, 21 февраля.