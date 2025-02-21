«Бетис», «Панатинаикос», «Копенгаген», «Пафос», «Борац Баня-Лука», «Ягеллония», «Целе» и «Мольде» вышли в ⅛ финала ЛК

В первую восьмерку команд, напрямую попавших в финала, вошли «Челси», «Витория Гимараэш», «Фиорентина», «Рапид» Вена, «Юргорден», «Лугано», «Легия» и «Серкль Брюгге».