По итогам ответных матчей раунда плей-офф в ⅛ финала пробились «Бетис», «Ягеллония», «Целе», «Борац Баня-Лука», «Пафос», «Копенгаген», «Панатинаикос» и «Мольде».
Таким образом, в ⅛ финала могут сложиться следующие пары:
«Бетис» — «Челси» / «Витория Гимараэш».
«Ягеллония» — «Легия» / «Серкль Брюгге».
«Целе» — «Юргорден» / «Лугано».
«Панатинаикос» — «Фиорентина» / «Рапид» Вена.
«Борац Баня-Лука» — «Рапид» Вена / «Фиорентина».
«Пафос» — «Лугано» / «Юргорден».
«Копенгаген» — «Витория Гимараэш» / «Челси».
«Мольде» — «Серкль Брюгге» / «Легия».
Жеребьевка ⅛ финала Лиги конференций пройдет 21 февраля в швейцарском Ньоне.