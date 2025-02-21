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«Бетис», «Панатинаикос», «Копенгаген», «Пафос», «Борац Баня-Лука», «Ягеллония», «Целе» и «Мольде» вышли в &frac18; финала ЛК

В первую восьмерку команд, напрямую попавших в  финала, вошли «Челси», «Витория Гимараэш», «Фиорентина», «Рапид» Вена, «Юргорден», «Лугано», «Легия» и «Серкль Брюгге».
Источник: Спортс"

По итогам ответных матчей раунда плей-офф в ⅛ финала пробились «Бетис», «Ягеллония», «Целе», «Борац Баня-Лука», «Пафос», «Копенгаген», «Панатинаикос» и «Мольде».

Таким образом, в ⅛ финала могут сложиться следующие пары:

«Бетис» — «Челси» / «Витория Гимараэш».

«Ягеллония» — «Легия» / «Серкль Брюгге».

«Целе» — «Юргорден» / «Лугано».

«Панатинаикос» — «Фиорентина» / «Рапид» Вена.

«Борац Баня-Лука» — «Рапид» Вена / «Фиорентина».

«Пафос» — «Лугано» / «Юргорден».

«Копенгаген» — «Витория Гимараэш» / «Челси».

«Мольде» — «Серкль Брюгге» / «Легия».

Жеребьевка ⅛ финала Лиги конференций пройдет 21 февраля в швейцарском Ньоне.