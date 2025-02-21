Президент ФНЛ о переходе Второй лиги Б на «весна — осень»: «Это упростило процедуру финансирования. Клубы не снимаются в течение сезона, как это было несколько лет назад»

Мы в этом плане не можем быть в отрыве от РПЛ, поскольку именно туда клубы выходят из Первой лиги. Поэтому мы несколько лет назад сократили количество клубов в Первой лиге, чтобы перейти на недельный цикл между турами — такой же, как у команд РПЛ.