Президент ФНЛ о переходе Второй лиги Б на «весна — осень»: «Это упростило процедуру финансирования. Клубы не снимаются в течение сезона, как это было несколько лет назад»

— На основе общения с клубами очевидно, что на данный момент это точно упростило процедуру финансирования. Клубы сейчас не снимаются с соревнований в течение сезона, как это было несколько лет назад. При системе «осень — весна» мы зимой недосчитывались многих клубов.
Те, кто следят за нашим футболом в низших дивизионах, знают причину: клубы формируют бюджеты на календарный год. И когда сезон проходит внутри календарного года, легче планировать финансирование. Поэтому с переходом на «весну — осень» ситуация в дивизионе 2Б стала более ровная и стабильная.
Сам чемпионат стал, на мой взгляд, более интересным. У нас там играют много молодых игроков — они имеют большое количество игрового времени.
— Не стоит ли тогда дивизион 2А и Первую лигу тоже перевести на «весну — осень»?
— Не знаю пока. Надо разговаривать с клубами Премьер-лиги. Мы формулируем для себя задачу, чтобы ФНЛ в целом и все ее турниры были лигой роста. А Первая лига — это продукт, максимально приближенный к РПЛ.
Мы в этом плане не можем быть в отрыве от РПЛ, поскольку именно туда клубы выходят из Первой лиги. Поэтому мы несколько лет назад сократили количество клубов в Первой лиге, чтобы перейти на недельный цикл между турами — такой же, как у команд РПЛ.
Мы сделали инфраструктурные требования к клубам Первой лиги максимально похожими на требования РПЛ. Благодаря этому в нынешнем сезоне новички Премьер-лиги «Акрон» и «Динамо» Махачкала ни разу не потерялись в элите. Они комфортно себя там чувствуют в том числе потому, что оказались заранее готовы как в спортивном плане, так и в инфраструктурном, — сказал Наиль Измайлов.