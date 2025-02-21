Суперкубок Южной Америки. «Ботафого» проиграл «Расинг Авельянеда» в 1-м матче

Суперкубок Южной Америки разыгрывается между победителем Кубка Либертадорес («Ботафого») и обладателем Южноамериканского кубка («Расинг Авельянеда»).
Суперкубок Южной Америки.
1-й матч.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча — московское.
Бразильцы уступили в гостях аргентинскому «Расинг Авельянеда» (0:2). Ответная игра пройдет в ночь на 28 февраля в Рио-де-Жанейро.
Суперкубок Южной Америки разыгрывается между победителем Кубка Либертадорес («Ботафого») и обладателем Южноамериканского кубка («Расинг Авельянеда»).
Суперкубок Южной Америки.
1-й матч.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча — московское.