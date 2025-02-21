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Суперкубок Южной Америки. «Ботафого» проиграл «Расинг Авельянеда» в 1-м матче

Бразильцы уступили в гостях аргентинскому «Расинг Авельянеда» (0:2). Ответная игра пройдет в ночь на 28 февраля в Рио-де-Жанейро.

Суперкубок Южной Америки разыгрывается между победителем Кубка Либертадорес («Ботафого») и обладателем Южноамериканского кубка («Расинг Авельянеда»).

Суперкубок Южной Америки.

1-й матч.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча — московское.