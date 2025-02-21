Тренер «Урала» о Селихове: «Его приход ни о чем не говорит — у нас все четыре вратаря имеют равные шансы появиться в составе»

Конечно, мы провели глубокий анализ первой части сезона, посмотрели и выделили те компоненты игры, в которых хотелось добавить. Акцент в тренировочной работе был сделан именно на них. Не секрет, что хотелось бы, чтобы мы меньше пропускали, у нас были матчи с тремя пропущенными голами. Акцент был смещен на оборонительные действия, но про атаку тоже не забывали. Все время атаку нужно тренировать, иначе это тоже все быстро уходит", — сказал Сергей Томаров.