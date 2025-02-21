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Тренер «Урала» о Селихове: «Его приход ни о чем не говорит — у нас все четыре вратаря имеют равные шансы появиться в составе»

Тренер «Урала» оценил переход экс-вратаря «Спартака» Александра Селихова.

"Безусловно, он очень сильный вратарь. Ближе к сезону будем определять, кто будет первым номером и будет выходить в старте. Его приход ни о чем не говорит, у нас все четыре вратаря в обойме, каждый имеет равные шансы появиться в составе.

Конечно, мы провели глубокий анализ первой части сезона, посмотрели и выделили те компоненты игры, в которых хотелось добавить. Акцент в тренировочной работе был сделан именно на них. Не секрет, что хотелось бы, чтобы мы меньше пропускали, у нас были матчи с тремя пропущенными голами. Акцент был смещен на оборонительные действия, но про атаку тоже не забывали. Все время атаку нужно тренировать, иначе это тоже все быстро уходит", — сказал Сергей Томаров.

После 21 тура «Урал» занимает в Мелбет Первой лиге 3-е место.