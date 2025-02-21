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Дибала о «Роме» в &frac18; ЛЕ: «Теперь у нас большие возможности в Европе. Этот турнир может дать нам многое»

Форвард римлян сделал дубль в ответном стыковом матче с «Порту» (3:2, первая игра — 1:1).

Источник: Спортс"

"После гола соперника мы продемонстрировали великолепный командный настрой, а сравняв счет, обрели уверенность. Любовь зрителей ко мне — это нечто прекрасное и уникальное.

Теперь у нас большие возможности в Европе. Этот турнир может дать нам в нынешнем году многое.

Раньери знает свой клуб как нельзя лучше — он чуть ли не родился в Тригории. И делает то, что лучше для команды, невзирая на имена, относясь ко всем одинаково. Отсюда — результаты. Нам надо, не останавливаясь, продолжать в том же духе.

Кому отдаем предпочтение между «Лацио» и «Атлетиком» в ⅛ финала? Любая команда подойдет", — сказал Дибала.