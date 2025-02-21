"После гола соперника мы продемонстрировали великолепный командный настрой, а сравняв счет, обрели уверенность. Любовь зрителей ко мне — это нечто прекрасное и уникальное.
Теперь у нас большие возможности в Европе. Этот турнир может дать нам в нынешнем году многое.
Раньери знает свой клуб как нельзя лучше — он чуть ли не родился в Тригории. И делает то, что лучше для команды, невзирая на имена, относясь ко всем одинаково. Отсюда — результаты. Нам надо, не останавливаясь, продолжать в том же духе.
Кому отдаем предпочтение между «Лацио» и «Атлетиком» в ⅛ финала? Любая команда подойдет", — сказал Дибала.