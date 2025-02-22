Пеп о «Ливерпуле» Слота: «Стабильность схожа с командой Клоппа. Они заслуживают сражаться с “Арсеналом” за титул. У них топ-команда, это будет испытание для “Сити”

Изначально главный тренер «горожан» отказался отвечать на вопрос, стал ли «Ливерпуль» сильнее, чем при Юргене Клоппе.
«Я не собираюсь отвечать на этот вопрос. Я очень уважаю Юргена и знаю, чего вы хотите, но не буду играть в эту игру», — заявил Гвардиола.
Однако в другом интервью испанец отметил схожесть с командой Клоппа.
«Стабильность схожа с [командой] Юргена. Они заслуживают того, чтобы сражаться с “Арсеналом” за титул.
Это топ-команда во многих отношениях. Они проиграли всего один матч в Премьер-лиге. Вот почему это хорошее испытание для нас«, — сказал тренер “Манчестер Сити”.