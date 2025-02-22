Ловчев о «Зените»: «Лучшая трансферная политика в России. У них очень хорошие связи с Латинской Америкой»

По поводу Луиса Энрике важно отметить, что ему потребуется время на адаптацию. Вспомните Малкома: он первый сезон ничего из себя не представлял, хотя его брали из «Барселоны». Поэтому Энрике надо будет время, чтобы привыкнуть к нашему менталитету, еде, футболу. Как только его адаптация полностью пройдет, он покажет весь свой потенциал на наших полях.