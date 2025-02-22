Ловчев о «Зените»: «Лучшая трансферная политика в России. У них очень хорошие связи с Латинской Америкой»

— Понимаете, латиноамериканцы, выиграв пять чемпионств подряд, немного притупляются, начинают барахлить, играть не так ярко. Клаудиньо заскучал — и «Зенит» принял решение его продать.
По поводу Луиса Энрике важно отметить, что ему потребуется время на адаптацию. Вспомните Малкома: он первый сезон ничего из себя не представлял, хотя его брали из «Барселоны». Поэтому Энрике надо будет время, чтобы привыкнуть к нашему менталитету, еде, футболу. Как только его адаптация полностью пройдет, он покажет весь свой потенциал на наших полях.
В любом случае «Зенит» — это показатель лучшей трансферной политики в России. У них очень хорошие связи с Латинской Америкой. Они берут кого‑то, проверяют, покупают, отдают туда игроков в аренду, и посмотрите — игроки оттуда приносят результат.
— Как вам переход Зделара из ЦСКА в команду Семака?
— Видимо, это желание самого Семака. Если трансфер осуществлен, значит, он ему нужен. Но, честно говоря, Саша ничего выдающегося в ЦСКА не показывал. Поэтому мне сложно пока оценить этот переход. Для армейского клуба продажа серба — определенный плюс, а вот для «Зенита» — пока вопрос, — сказал экс-игрок сборной СССР.