Юрист Прокопец о трансфере Вильягры после закрытия окна: «Либо ЦСКА ждет международный сертификат, либо он будет свободным агентом»

— В теории есть две возможности. Первая — если они все документы, трудовой или трансферный контракт заключили до закрытия трансферного окна и сделали запрос на получение международного сертификата в системе ФИФА. Тогда по регламенту у той ассоциации, в системе которой он играет, выступая за «Ривер Плейт», есть 72 часа на то, чтобы этот сертификат прислать. Если ЦСКА все документы загрузил до закрытия окна, то есть сценарий развития событий, при котором игрок будет заявлен уже после закрытия трансферного окна.
Есть еще такой сценарий, при котором свободного агента, который получил этот статус в наше трансферное окно, мы можем заявить в течение двух недель. Может, так случайно окажется, что вчера или позавчера этот футболист стал свободным агентом, тогда у ЦСКА есть определенное время, чтобы его заявить. Как и у любого другого клуба, если они найдут свободного агента.
Эти два сценария я вижу наиболее реалистичными. Либо они уже это сделали и просто ждут международный сертификат, либо он будет свободным агентом. Так как это ЦСКА, то, скорее всего, это будет второй вариант.
Беспроблемных путей, к сожалению, в нашем футболе при той ситуации, в которой он находится, нет, а в том, что касается ЦСКА — тем более. Поэтому я думаю, если это все‑таки осуществится, это будет филигранная работа команды, — сказал спортивный юрист.