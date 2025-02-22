Юрист Прокопец о трансфере Вильягры после закрытия окна: «Либо ЦСКА ждет международный сертификат, либо он будет свободным агентом»

— В теории есть две возможности. Первая — если они все документы, трудовой или трансферный контракт заключили до закрытия трансферного окна и сделали запрос на получение международного сертификата в системе ФИФА. Тогда по регламенту у той ассоциации, в системе которой он играет, выступая за «Ривер Плейт», есть 72 часа на то, чтобы этот сертификат прислать. Если ЦСКА все документы загрузил до закрытия окна, то есть сценарий развития событий, при котором игрок будет заявлен уже после закрытия трансферного окна.