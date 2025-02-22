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КОНКАКАФ наказала судью, взявшего автограф у Месси после матча «Интер Майми» и «Канзас-Сити»

«Интер Майми» обыграл «Канзас-Сити» (1:0) в матче первого круга Кубка чемпионов КОНКАКАФ. Аргентинский нападающий забил единственный гол в игре.

Источник: Sports.Ru

После игры к Месси подошел главный арбитр Марко Антонио Ортис Нава — сообщалось, что он просил футболку форварда, но оказалось, что на самом деле он хотел взять автограф для родственника с ограниченными возможностями здоровья.

КОНКАКАФ принял дисциплинарные меры в отношении мексиканского арбитра.

"В ходе расследования КОНКАКАФ выяснил, что судья подошел к игроку, чтобы попросить автограф для члена семьи с ограниченными возможностями здоровья.

Действия судьи не соответствовали кодексу поведения официальных лиц на матчах конфедерации и действующим процедурам, касающимся подобных просьб", — говорится в заявлении организации.

Хотя точный характер наказания не разглашается, в КОНКАКАФ добавили, что рефери взял на себя полную ответственность за свои действия и извинился за нарушение протокола.