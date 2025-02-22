КОНКАКАФ наказала судью, взявшего автограф у Месси после матча «Интер Майми» и «Канзас-Сити»

После игры к Месси подошел главный арбитр Марко Антонио Ортис Нава — сообщалось, что он просил футболку форварда, но оказалось, что на самом деле он хотел взять автограф для родственника с ограниченными возможностями здоровья.
КОНКАКАФ принял дисциплинарные меры в отношении мексиканского арбитра.
"В ходе расследования КОНКАКАФ выяснил, что судья подошел к игроку, чтобы попросить автограф для члена семьи с ограниченными возможностями здоровья.
Действия судьи не соответствовали кодексу поведения официальных лиц на матчах конфедерации и действующим процедурам, касающимся подобных просьб", — говорится в заявлении организации.
Хотя точный характер наказания не разглашается, в КОНКАКАФ добавили, что рефери взял на себя полную ответственность за свои действия и извинился за нарушение протокола.