Александр Тихонов: «Если Дзюба будет показывать результат, пусть играет на здоровье! Ограничивать в возрасте не надо. Российский футбол — это стоять на месте, в народе его зовут пилорамой»

Если Дзюба будет показывать результат, то пусть играет на здоровье! Он же где только уже не играл. Ради бога. Ограничивать в возрасте не надо. Только если ты не становишься посмешищем, когда от ворот до ворот добежать не можешь. Тогда надо заканчивать. Но если чувствуешь в себе силы, ответственность, способность играть все 90 минут, тогда пожалуйста. А если сачковать за зарплату, то я против этого.