Александр Тихонов: «Если Дзюба будет показывать результат, пусть играет на здоровье! Ограничивать в возрасте не надо. Российский футбол — это стоять на месте, в народе его зовут пилорамой»

"Я не сторонник, чтобы спортсменов выгоняли из-за возраста. Меня в свое время выгоняли в 29 лет после третьей Олимпиады, а потом я еще два раза стал чемпионом мира, превзошел всех молодых и добрался до четвертой Олимпиады. Я и в 33 года не хотел уходить. Но я показывал результат.
Если Дзюба будет показывать результат, то пусть играет на здоровье! Он же где только уже не играл. Ради бога. Ограничивать в возрасте не надо. Только если ты не становишься посмешищем, когда от ворот до ворот добежать не можешь. Тогда надо заканчивать. Но если чувствуешь в себе силы, ответственность, способность играть все 90 минут, тогда пожалуйста. А если сачковать за зарплату, то я против этого.
Но российский футбол — это в целом про стоять на месте. В народе российский футбол зовут пилорамой", — сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.