Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Барселона» выиграла 5 матчей подряд с общим счетом 13:1. Дальше — «Атлетико»

Сегодня команда Ханси Флика обыграла «Лас-Пальмас» (2:0) в матче 25-го тура Ла Лиги.

До этого «Барселона» выиграла 4 матча подряд во всех турнирах. Всего на этом отрезке каталонцы забили 13 голов, пропустив лишь один.

В следующем матче «Барселона» сыграет с «Атлетико» в полуфинале Кубка Испании. Игра пройдет во вторник, 25 февраля.