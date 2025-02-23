Флик о 2:0 с «Лас-Пальмасом»: «Барса» сыграла не лучшим образом, было больше проблем, чем обычно. Гол Ольмо был важен для нас и для него"

Именно для этого у нас есть игроки на скамейке запасных. У них есть все, чтобы забивать, и это их работа. Думаю, что иногда это лучший вариант, который у нас есть, чтобы они могли помогать нам в игре, но то, что одни играют, а другие нет, зависит от моего решения.