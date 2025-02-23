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Флик о 2:0 с «Лас-Пальмасом»: «Барса» сыграла не лучшим образом, было больше проблем, чем обычно. Гол Ольмо был важен для нас и для него"

В 25-м туре Ла Лиги каталонская команда одержала выездную победу со счетом 2:0.

Источник: Спортс"

"После матча я чувствую усталость. Мы сыграли не лучшим образом. Это был очень сложный матч, но все в порядке.

Именно для этого у нас есть игроки на скамейке запасных. У них есть все, чтобы забивать, и это их работа. Думаю, что иногда это лучший вариант, который у нас есть, чтобы они могли помогать нам в игре, но то, что одни играют, а другие нет, зависит от моего решения.

Думаю, что 5−10% всегда зависит от владения мячом и контроля. Сегодня мы играли не так, как хотелось бы, поэтому у нас было больше проблем, чем обычно.

Гол Ольмо был очень важен как для нас, так и для него. Его выход на поле был очень позитивным моментом«, — сказал главный тренер “Барселоны”.