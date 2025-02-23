Индзаги про 1:0 с «Дженоа»: «Я очень рад и сказал бы то же самое, даже если бы “Интер” не выиграл. В Серии А не бывает простых матчей»

Наши болельщики могли видеть, что сегодня у нас были некоторые трудности, но они поддерживали нас. В ближайшие три недели у нас будет много матчей, мы пережили очень болезненное поражение, но мы все работаем с одной целью и надеемся порадовать наших фанатов«, — сказал главный тренер “Интера” в интервью Sky Sport Italia.