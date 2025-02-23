Хюттер об 1:2 с «Лиллем»: «Досадное поражение. В матчах с топ-5 Лиги 1 “Монако” набрал всего одно очко»

Каждая победа приносит по три очка. В матчах с командами из первой пятерки Лиги 1 мы набрали всего одно очко, и радости это мне не приносит. Впереди еще 11 туров, и нужно постараться сделать все возможное, чтобы набрать как можно больше очков и завоевать путевку в Лигу чемпионов, потому что это важно для клуба.