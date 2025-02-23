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Сафонов поздравил «Краснодар» с 17-летием: «Счастлив, что связан с этой командой. Родной клуб помог мне обрести свой путь»

«Сегодня отмечает свое 17-летие мой родной клуб, который помог мне понять себя, обрести свой путь и сделать первые шаги в большой футбол. Я счастлив, что связан с этой командой. С днем рождения, футбольный клуб “Краснодар”, — написал вратарь “ПСЖ”, выступавший за “быков” с 2017 по 2024 год.

Источник: Спортс"

«Сегодня отмечает свое 17-летие мой родной клуб, который помог мне понять себя, обрести свой путь и сделать первые шаги в большой футбол. Я счастлив, что связан с этой командой. С днем рождения, футбольный клуб “Краснодар”, — написал вратарь “ПСЖ”, выступавший за “быков” с 2017 по 2024 год.